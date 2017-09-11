Порошенко: в Украине только 17% ФАПов и амбулаторий обеспечены транспортом

Программой реформирования сельской медицины предусмотрено введение консультаций через Интернет.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом Петр Порошенко заявил во время совещания по вопросам развития сельской медицины.

Он отметил, что Украина является не только одной из самых больших по площади стран Европы, но и страной, где большая часть населения проживает в сельской местности, - 33%.

При этом президент подчеркнул, что уровень медицинских услуг является абсолютно неудовлетворительным.

«Текущее состояние - оно ужасно. Только 17% фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий обеспечены транспортом. Не хватает оборудования, лекарств, в значительной части фельдшерско-акушерских пунктов нет медицинского персонала. Мы платим очень высокую цену за замедление реформирования медицины», - подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что, несмотря на ужасное состояние дел в медицинской сфере в сельской местности, по его поручению была разработана программа реформы сельской медицины.

Эта программа, по мнению президента, «дает современные ответы на вызовы, которые существуют сейчас перед государством».

Среди новшеств, которые предлагается ввести, - телемедицина, сообщил президент. По его словам, в каждом ФАПе, амбулатории будут созданы условия, чтобы медицинский работник смог сделать качественное обследование пациента и получить консультацию от своих коллег из района или более квалифицированных профильных врачей.

«Будет проведен широкополосный Интернет. Медицинский работник, у которого будет мотивация там работать, будет иметь доступ для того, чтобы получить консультацию лучшего специалиста», - сказал Порошенко.

По его словам, также семейный врач на уровне района будет возможность дать направление, рекомендовать или сделать запрос на консультацию специалистов высшей категории - профессоров, чтобы сохранить тот «золотой час», который имеет чрезвычайное значение для пациентов при многих заболеваниях.

«Будет оборудовано минимальным пакетом для проведения лабораторных исследований для того, чтобы консультант принимал решение, основываясь на объективной информации, которая будет в его распоряжении. Сможем сделать всё, чтобы оказать первую медицинскую помощь», - добавил глава государства, выразив убеждение, что это современные технологии, которые мы не имеем права не применять.