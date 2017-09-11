Сегодня в Киеве состоится совещание по вопросам развития сельской медицины

09:32, 11 сентября 2017
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Место проведения мероприятия: Национальный медицинский университет им. А.А.Богомольца.

УНИАН

Сегодня президент Украины Петр Порошенко примет участие в совещании по вопросам развития сельской медицины.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко в совещании запланирована на 12.00.

Место проведения мероприятия: Национальный медицинский университет им. А.А.Богомольца (проспект Победы, 36)

Аккредитацию представителей СМИ проводит Департамент пресс-службы АЮУ по тел.: 044 255-78-13 до 15:00 10 сентября.

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Теги: #коррупция в медицине#сельская медицина