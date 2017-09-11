Сегодня в Киеве состоится совещание по вопросам развития сельской медицины

Место проведения мероприятия: Национальный медицинский университет им. А.А.Богомольца.

Сегодня президент Украины Петр Порошенко примет участие в совещании по вопросам развития сельской медицины. Читайте такжеПорошенко признал, что получить медицинскую помощь в сельской местности почти невозможно Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко в совещании запланирована на 12.00. Место проведения мероприятия: Национальный медицинский университет им. А.А.Богомольца (проспект Победы, 36) Аккредитацию представителей СМИ проводит Департамент пресс-службы АЮУ по тел.: 044 255-78-13 до 15:00 10 сентября.

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