Сегодня в Киеве состоится совещание по вопросам развития сельской медицины
09:32, 11 сентября 2017Страна
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Место проведения мероприятия: Национальный медицинский университет им. А.А.Богомольца.
Порошенко / УНИАН
Сегодня президент Украины Петр Порошенко примет участие в совещании по вопросам развития сельской медицины.
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Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко в совещании запланирована на 12.00.
Место проведения мероприятия: Национальный медицинский университет им. А.А.Богомольца (проспект Победы, 36)
Аккредитацию представителей СМИ проводит Департамент пресс-службы АЮУ по тел.: 044 255-78-13 до 15:00 10 сентября.
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