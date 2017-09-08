Хирурги института Шалимова достали из шеи пациента 25-сантиметровую щепку, что "сидела" в теле два месяца

Хирурги Института Шалимова достали из шеи пациента деревянную щепку длиной 25 см, которая пробыла в теле мужчины два месяца. Заноза засела в миллиметре от сонной артерии, поэтому ее изъятие было по-настоящему ювелирной работой, пишет ТСН.

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Врачи уже называют Сергея Рубцова "ходячим чудом" украинской медицины. На съемках с операционной, которые делали с учебной целью для будущих хирургов, слышно, как один из медиков реагирует на вытащенный из тела пациента предмет: "Йо-пэ-рэ-сэ-тэ".

Операцию проводили пять специалистов и длилась она полтора часа. Из шеи мужчины, кроме огромного куска древесины, вытащили еще с десяток мелких осколков.

Врачи признаются, что за свою карьеру такого еще не видели – тем более, что ни одна заноза не задела ни сосудов, ни трахеи, ни нервов.

"До сонной артерии она не достала буквально миллиметр-два, как раз поперек между позвоночником и харчоводом. Сложность операции в том, что даже доставать ее было очень рискованно, потому что можно травмировать эти структуры. Благодаря тому, что мы находимся в многопрофильном заведении, это возможно – были задействованы все специалисты", - пояснил хирург Андрей Ратушнюк.