С начала года реабилитацию в военных медицинских заведениях пришли более тысячи участников АТО

С начала года реабилитацию в военных медицинских заведениях пришли более 1 тыс. военных, которые принимали участие в проведении АТО на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

Он констатировал, что для санаторно-курортного лечения и проведения медицинской реабилитации военнослужащих - участников АТО в Минобороны функционирует четыре санаторно-курортных учреждения, расположенных в Киеве, Трускавце, Хмельнике и Виннице. Общая штатная кроватная емкость составляет 1400 коек.

Кроме того, проводятся мероприятия по созданию Центрального военного санатория "Приморский" в городе Приморск Запорожской области на 200 коек.

«В санаторно-курортных учреждениях Вооруженных Сил Украины проходят реабилитацию 150 участников АТО. Всего с начала года реабилитацию в военных медицинских учреждениях прошли 1054 военнослужащих», - отметил Праута.