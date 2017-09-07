Украинцы страдают от инфекционных болезней, о которых давно забыто в развитых странах мира - Минздрав

Украинцы страдают из-за инфекционных болезней, о которых давно забыто в развитых странах мира.

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Как сообщили в Минздраве, в последние годы уровень иммунизации в Украине упал до неприемлемо низкого уровня.

К этому привела как нехватка вакцин в 2009 - 2015 годах, так и антинаучные опасные мифы и свидетельства, не подтвержденные доказательной медициной, которые распространялись в Украине с 2008 года и подорвали доверие к вакцинации в обществе, считают в ведомстве.

«Как следствие - украинцы страдают от болезней, о которых давно уже забыли в других странах мира. Только за первые 7 месяцев 2017 1386 людей заболели корью, 1340 - заболели коклюшем, 185 - эпидемическим паротитом, 895 - гепатитом В, 17 - гемофильной инфекцией, 122 - краснухой и пять - столбняком. Этих болезней можно было бы избежать благодаря прививкам. Вакцинация защищает организм от инфекций, предотвращает тяжелое течение болезни и возникновение осложнений и летальных случаев», - сообщили в Минздраве.

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По данным ЮНИСЕФ, в Украине сегодня 74% родителей поддерживают вакцинацию по сравнению с 41% в 2014 году. «При этом, большое влияние на решение родителей о вакцинации имеют участковые педиатры и семейные врачи. В соответствии с исследованием ЮНИСЕФ, их мнение учитывают 72% родителей, а 56% считают решающим. Однако около 50% отказываются от прививок по совету родителей, друзей и соседей. 16% отказов происходят по совету самих медицинских работников. К тому же, 52% медицинских работников сталкивались с подделкой справок о прививках», - подчеркнули в Минздраве.