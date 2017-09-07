ЮНИСЕФ поставил в Украину 97% вакцин, закупленных за средства госбюджета 2016 года.

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Как сообщили в Минздраве, ЮНИСЕФ продолжит закупать вакцины и за средства бюджета 2017 года.

В ведомстве подчеркнули, что все вакцины безопасны, эффективны и качественные, преквалифицированные ВОЗ - авторитетной организацией в сфере здравоохранения в мире.

Закупленные вакцины министерство передает департаментам здравоохранения областей, а те в свою очередь - государственным медицинским учреждениям, чтобы граждане Украины могли получать необходимые прививки бесплатно, отметили в Минздраве.

По состоянию на 1 августа 2017 года в Украине есть 811 тысяч вакцин от дифтерии и столбняка, 120 тысяч инъекционной и 1,9 млн оральной вакцины от полиомиелита, 1,7 млн доз вакцины АКДС для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша, абсорбированной с цельноклеточным коклюшевым компонентом и 2 тысяч вакцины Пентаксим, 690 тысяч доз вакцины КПК (корь, краснуха, паротит) и еще 583 тысяч доз этой вакцины поставили в Украину 29 августа 2017 года. Также в регионах имеются 1,4 млн доз вакцин от гепатита В, 99 тысяч доз - от гемофилии, 29 тысяч - от бешенства и 800 тысяч доз вакцин БЦЖ. Все эти вакцины имеются в регионах Украины, кроме инъекционной вакцины для профилактики полиомиелита, которая закончилась в 5 регионах из-за неправильно сформированного запроса на закупку этих вакцин.

Также Минздрав дозаказал ЮНИСЕФ вакцины, которых не хватает, за средства, сбереженные на закупках.

"Учитывая длительный цикл производства (18-24 месяцев), а также дефицит этих вакцин на мировом рынке, их появление может занять некоторое время. Однако ЮНИСЕФ поставил закупку этой вакцины для Украины в приоритет", - заверили в ведомстве.

В Минздраве призывают врачей вакцинировать пациентов, а родителей вакцинировать детей согласно календарю иммунизации.

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"Если по каким-то причинам ребенок не был вакцинирован согласно календарю профилактических прививок, обратитесь за консультацией к врачу. Кроме того, просим врачей ни при каких обстоятельствах не выдавать "липовых" справок о прививках. Полагаемся на вашу ответственность и профессионализм. Пользуйтесь достижениями доказательной медицины - прививка единственный действенный способ защитить вашего ребенка от опасных инфекционных болезней. Особенно сейчас, когда в Украине регистрируются такие опасные болезни, как корь, коклюш или столбняк", - отметили в Минздраве.