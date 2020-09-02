ВР поддержала рекомендацию президенту объявить 2021 год - годом онкологического скрининга в Украине.

Верховная Рада приняла постановление о рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Организация противораковой борьбы в Украине. Проблемы и пути их решения" (№3600).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 316 народных депутатов из 356 зарегистрированных в сессионном зале.

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Согласно постановлению, Кабинет министров Украины должен обеспечить информирование ВР о реализации рекомендаций парламентских слушаний через 6 месяцев со дня ее принятия и в дальнейшем ежегодно до 1 июля текущего года.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Так, обсудив проблемные вопросы по организации системы онкологической помощи в Украине, существующие проблемы и пути их решения, участники парламентских слушаний рекомендуют президенту Украины объявить 2021 год - годом онкологического скрининга в Украине.

Верховной Раде Украины рекомендуют обеспечить утверждение на уровне закона общегосударственной целевой программы борьбы с онкологическими заболеваниями (в случае представления ее на рассмотрение Кабинетом министров).

Правительству рекомендуется, в частности, утвердить Национальную стратегию контроля онкологических заболеваний до 2030 года и план действий по ее выполнению, определив основные цели и задачи государства в этой сфере до 2030 года, инструменты для реализации, ключевые целевые показатели и индикаторы оценки результативности.

Министерству здравоохранения Украины рекомендуется, в частности, пересмотреть и усовершенствовать отраслевые стандарты профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний у детей и взрослых с учетом современных мировых практик в этой сфере, эффективность которых клинически доказана.

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Автор: Таня Поляковская