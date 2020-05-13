"Возвращайся к жизни": - 20% на консультации врачей и программы страхования в Into-Sana

Во время карантина темы медицины, не связанные с вирусом, ушли на второй план, но здоровье не учитывает ограничений и часто не терпит промедления. А ведь именно сейчас, во время угрозы COVID-19, очень важно поддерживать общее состояние здоровья, а течение хронических заболеваний тем более требует профессионального наблюдения.

В Into-Sana понимают, что прошедший период оказался для граждан Украины тяжелым не только из-за тягот самоизоляции и срыва планов, но также из-за последствий для экономики.

Для того, чтобы облегчить для жителей Одессы и Киева возврат к прежней жизни и позволить заботиться о своем здоровье, Into-Sana запускает инициативу «Возвращайся к жизни» и снижает стоимость консультаций своих специалистов на 20% с 12 по 25 мая. Кроме того, компания предлагает скидку 20% на программы страхования «Ургентный стационар», «Скорая медицинская помощь» и «Неотложная диагностика».

«Забота о здоровье – основной залог качества жизни.Мы вместе пережили этот период и понимаем, как важна сейчас поддержка. Поддержка государства, поддержка от бизнеса, поддержка человек-человеку. Мы делаем этот шаг, чтобы облегчить выход из карантина для украинцев», – говорит генеральный директор Into-Sana Галина Усенко.

Снижение цен произойдет в медицинских центрах Into-Sana по адресам:

Одесса:

ул. Варненская, 2

ул. Варненская, 1

ул. Академика Королева, 17

ул. Давида Ойстраха, 28

Киев:

ул. Нижний Вал, 49а

ул. Днепровская набережная, 25

ул. Раисы Окипной, 4б

Into-Sana – сеть медицинских центров в Киеве и Одессе, основанная в 1995 году. Сегодня Into-Sana это: скорая медицинская помощь, многопрофильная клиника, услуги медицинского страхования, широкий спектр услуг по диагностике, собственная клиническая лаборатория, современные поликлиники с большим выбором специалистов, круглосуточная хирургическая помощь, современное стационарное отделение.