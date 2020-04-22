В Днепре зафиксировали резкий скачок в количестве больных COVID-19 (видео)
10:47, 22 апреля 2020Страна
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Предыдущие недели фиксировали не более двух новых инфицированных в городе ежедневно.
Мэр Днепра сообщил о резкий скачок в количестве больных вирус – плюс 21 за сутки
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о резком скачке в количестве выявленных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в городе – более 20 инфицированных за сутки.
Читайте такжеКоронавирус - карта распространения 22 апреляОб этом говорится в сюжете ТСН.
Предыдущие недели фиксировали не более двух новых инфицированных в городе ежедневно.
Как сообщал УНИАН, всего в Украине зафиксировано 6 тысяч 592 случая COVID-19.
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