Борьба с COVID-19 в Украине: бригады "скорой" будут финансироваться по повышенным расценкам – Минздрав

Соответствующие средства заложены в государственном бюджете.

Все бригады экстренной скорой помощи, которые определены для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19, будут финансироваться по повышенным расценкам.

Читайте такжеВ Украине ожидается еще два пика коронавируса - ШмыгальКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

«Согласно решению, которое уже принято на уровне закона, у нас финансирование бригад экстренной скорой помощи, работающих с больными COVID-19, будет происходить по повышенным расценкам. В них входит, в том числе, и повышенная заработная плата до 300%. Есть соответствующие средства, заложенные в бюджете. Поэтому все без исключения бригады экстренной скорой помощи, которые определены для борьбы с COVID-19, будут финансироваться по повышенным расценкам», – пояснил министр.

Как сообщал УНИАН, всего в Украине зафиксировано 6 тысяч 592 случая COVID-19.