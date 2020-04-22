Борьба с COVID-19 в Украине: бригады "скорой" будут финансироваться по повышенным расценкам – Минздрав
Все бригады экстренной скорой помощи, которые определены для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19, будут финансироваться по повышенным расценкам.
Читайте такжеВ Украине ожидается еще два пика коронавируса - ШмыгальКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.
«Согласно решению, которое уже принято на уровне закона, у нас финансирование бригад экстренной скорой помощи, работающих с больными COVID-19, будет происходить по повышенным расценкам. В них входит, в том числе, и повышенная заработная плата до 300%. Есть соответствующие средства, заложенные в бюджете. Поэтому все без исключения бригады экстренной скорой помощи, которые определены для борьбы с COVID-19, будут финансироваться по повышенным расценкам», – пояснил министр.
Как сообщал УНИАН, всего в Украине зафиксировано 6 тысяч 592 случая COVID-19.
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