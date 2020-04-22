За сутки в Украине коронавирус обнаружен у 107 медиков - Минздрав

Всего в Украине зафиксировано 6 тысяч 592 случая коронавирусной болезни.

За прошедшие сутки в Украине COVID-19 выявлен у 467 человек, в их числе 32 ребенка и 107 медицинских работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

"За прошедшие сутки заболели 467 человек, из них 32 ребенка и 107 медицинских работников", - сказал Степанов.

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По его словам, госпитализированы 90 человек, зафиксировано 13 летальных случаев.

"При этом хорошая новость - 57 пациентов выздоровели, в том числе 9 детей", - отметил Степанов.

Министр уточнил, что за предыдущие сутки было проведено 4 тыс. 134 исследования методом ПЦР.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 22 апреля в Украине в целом зафиксировано 6 тыс. 592 случая COVID-19.

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