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В Одессе закрыли все рынки и ограничили доступ на кладбища

23:45, 21 апреля 2020
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В Одессе закрыли все рынки / фото omr.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, сегодня состоялось внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС исполнительного комитета Одесского городского совета.

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На заседании принято решение о введении дополнительных противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 на территории Одессы.

«Решено остановить работу розничных рынков в городе на период проведения карантинных мероприятий», - сообщили в мэрии.

Управлению развития потребительского рынка и защиты прав потребителей горсовета поручено повторно предупредить субъектов хозяйствования независимо от формы собственности, о необходимости соблюдения противоэпидемического режима. В частности,  предупредить о запрете на функционирование розничных рынков, которые, несмотря на рекомендации, продолжили работу.

Срок выполнения этого решения комиссии - немедленно.

Кроме того, на внеочередном заседании решено перенести поминальные дни на Троицкую родительскую поминальную субботу - на 6 июня 2020 года.

В связи с этим, профильным подразделениям горсовета и Главному управлению Национальной полиции в Одесской области поручено обеспечить ограничение доступа к кладбищам.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Офиса президента сообщила, что во время совещания с председателями облгосадминистраций руководитель офиса Андрей Ермак обсудил проблему того, что в Харькове и Одессе, несмотря на карантин, продолжают работать рынки.

Также сегодня на брифинге заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Сергей Махотин заявил, что из-за незакрытия на карантин рынка «Привоз» открыто уголовное производство.

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