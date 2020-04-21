По состоянию на утро 21 апреля, в Одесском регионе коронавирусом заразились 146 человек.

В Одесской области 9 детей инфицированы COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

«Из 146 случаев, 9 - это дети», - сказал он.

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По его словам, случаи заражения несовершеннолетних зарегистрированы в Одессе и городе Измаил - по 3 случая, в городе Южный, Белгород-Днестровском и Подольском районе - по одному случаю.

Как уточнил Гончаров, среди этих подтвержденных диагнозов, два новых - в Одесской детской больнице №2, где обнаружено заболевание у детей, больных пневмонией.

Пока госпитализацию в это медучреждение приостановили, уже обследовано 19 контактных детей, продолжают обследовать медиков.

Гончаров констатировал, что распространение инфекции в регионе с прошлой недели увеличилось с 16 административных территорий до 20.

Из 146 больных лишь 16 человек были в странах с неблагополучной эпидситуацией, остальные заразились, не выезжая за пределы Украины.

В регионе выявлено 11 семейных очагов инфицирования.

Как отметила и.о. директора департамента охраны здоровья Одесской областной государственной администрации Наталья Одарий-Захарьева, в регионе выздоровели 4 человека. Это двое малолетних детей в городе Измаиле, житель Одессы и женщина из Сараты, которая проходила курс лечения в Измаильской больнице.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 21 апреля, в Одесском регионе коронавирусом заразились 146 человек.