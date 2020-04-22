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В украинской фармкомпании заявили о возможном появлении антикоронавирусного препарата уже летом

10:02, 22 апреля 2020
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Biopharma является одним из десяти крупнейших украинских производителей фармацевтической отрасли и специализируется на препаратах из плазмы донорской крови человека

Украинская фармацевтическая компания “Биофарма”, специализирующаяся на препаратах из плазмы крови, присоединилась к Международному альянсу по разработке препаратов против COVID-19. Спасительный иммуноглобулин из плазмы тех, кто уже переболел коронавирусом и вполне выздоровел, может быть произведен в Украине уже в конце лета, подчеркивает президент фармацевтической компании “Биофарма” Константин Ефименко.

”Я считаю создание такого альянса с 7 сверхмощных компаний из Японии, США, Швейцарии, Германии, Великобритании и Украины чрезвычайно важным. Никакого сомнения, что результатом объединенных действий станет значительный прорыв в борьбе с пандемией. “Биофарма” также будет использовать свои технологии и ресурсы для разработки, клинических исследований и производства препарата”, — сообщил Константин Ефименко.

В компании рассчитывают в июне-июле собрать необходимые для начала работ 300 литров плазмы. Тогда уже в августе начнут производство иммуноглобулина, который будет иметь большой титр антител к COVID-19. «Вероятно, уже в сентябре-октябре мы начнем поставлять препарат в медицинские учреждения”, — рассказал президент компании журналистам телеканала “Украина”.

Напомним, Biopharma является одним из десяти крупнейших украинских производителей фармацевтической отрасли и специализируется на препаратах из плазмы донорской крови человека. Компания имеет шесть плазма-центров по всей Украине, а в прошлом году открыла в Белой Церкви инновационный завод-фракционатор.

“Биофарма” входит в холдинговую компанию UFuture, основателем которой является предприниматель Василий Хмельницкий. Недавно Biopharma вместе с UFuture передали главной лаборатории МОЗ Украины оборудование, на котором методом ПЦР ежедневно проводят тесты на коронавирус для всех областей Украины. Общая стоимость помощи от компаний холдинга превышает 12 млн грн.

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