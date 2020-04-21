В Черновицкой области в тяжелом состоянии находятся 43 пациента с коронавирусом – ОГА

Всего в медучреждениях области находятся 397 человек, из них у 149 пациентов подтвержден коронавирус, остальные – с подозрением.

В Черновицкой области 43 пациента с коронавирусом или подозрением на него находятся в больницах в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

В ведомстве отметили, что в медицинских учреждениях области по состоянию на 21 апреля находятся 397 человек, из них у 149 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.

«В больницах по состоянию на 21 апреля находятся 43 пациента в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 30 на аппаратах искусственной вентиляции легких - 6», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, согласно информации Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на утро 21 апреля в Черновицкой области зафиксировано 988 случаевкоронавирусной болезни COVID-19 (31 человек выздоровел).

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