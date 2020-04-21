В Черновицкой области в тяжелом состоянии находятся 43 пациента с коронавирусом – ОГА
В Черновицкой области 43 пациента с коронавирусом или подозрением на него находятся в больницах в тяжелом состоянии.
Читайте такжеВ Украине очередной антирекорд заболевания COVID-19: плюс 415 случаев за сутки (видео)
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.
В ведомстве отметили, что в медицинских учреждениях области по состоянию на 21 апреля находятся 397 человек, из них у 149 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.
«В больницах по состоянию на 21 апреля находятся 43 пациента в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 30 на аппаратах искусственной вентиляции легких - 6», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, согласно информации Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на утро 21 апреля в Черновицкой области зафиксировано 988 случаевкоронавирусной болезни COVID-19 (31 человек выздоровел).
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире