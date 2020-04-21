На Одесщине въезд в Подольск "жестко ограничат" из-за вспышки коронавируса - полиция

Как транзит город использовать запрещено.

В город Подольск Одесской области ограничат въезд из-за вспышки COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Сергей Махотин.

Он уточнил, что сейчас на въезде в Подольск установлено 5 карантинных постов. В их составе – полицейские, медики, сотрудники ГСЧС. Также рассматривается вопрос об открытии еще одного поста.

«Проезд в Подольск и из него жестко ограничат. Будут пропускать только сотрудников стратегически важных объектов, работников продуктовых магазинов, пекарен, железной дороги...», - сказал Махотин.

Представитель полиции подчеркнул, что в указанный город не смогут попасть люди, которые «просто едут в гости или за покупками».

«Пропускать в город будут граждан, у которых имеется регистрация о проживании в данном населенном пункте или документ, подтверждающий трудоустройство в нем. Людей, которые там не живут и не работают, в Подольск пропускать не будут», - объяснил он.

Махотин добавил, что в случае отсутствия соответствующих документов, например, у работающего в городе человека, каждый случай будет рассмотрен в индивидуальном порядке представителями Подольского отдела полиции.

Он проинформировал, что в качестве транзитного пункта Подольск использовать запрещено. Также с завтрашнего дня к охране местной больницы привлекут 18 бойцов Национальной гвардии.

В свою очередь председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что еще неделю назад местным властям (города и района) было предписано усилить карантинные меры, но рынки и многие магазины продолжали работать, а рекомендации по усилению мер должным образом не выполнялись.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 21 апреля в Одесском регионе подтверждено 146 случаев заболевания, из которых 37 – в Подольске.

12 апреля в Подольске умерла пенсионерка, 19 апреля - 60-летний врач.

Сегодня, 21 апреля, председатель Одесской ОГА Максим Куцый сообщил о закрытии на двухнедельный карантин Подольской больницы, медики которой заразились COVID-19.