Диетолог посоветовала, как не набрать лишнего веса на карантине

Питание по графику и только полезными продуктами, а также физические упражнения, советует диетолог.

Сладкое, жареное, печеное и копченое - пасхальные вкусности добавляют не только настроения, но и лишних килограммов.

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Набору веса способствует и хроническая тревога в период карантина. Как ограничить себя в еде без стресса для организма и на какие продукты стоит налегать, чтобы сохранить стройность, говорится в сюжете ТСН.

Одно из правил -- меньше приготовил еды -- меньше съел. Ведь люди на карантине пытаются заесть тревогу всевозможными вкусностями. Психотерапевт Леся Лейн советует найти хобби или научиться медитировать. Она отметила, что еда, это самый простой способ утешить себя.

Питание по графику и только полезными продуктами, говорит диетолог Оксана Скиталинская, а от жареного и кобченого лучше держаться подальше. Но даже и в таких условиях без спортивных упражнений не обойтись.