Решать судьбу карантина можно через неделю после Пасхи – врач

По оценке эксперта, Пасха стала большим испытанием для Украины.

Сейчас нет никаких эпидемиологических данных, которые позволили бы говорить об отмене ограничительных карантинных мероприятий.

Такое мнение в интервью «Обозревателю» высказал экс-директор Центра общественного здоровья МЗ, врач-инфекционист Владимир Курпита.

Читайте такжеМинздрав: некоторые украинские врачи пренебрегают индивидуальными средствами защиты от COVID-19

«В настоящее время нет никаких эпидемиологических данных, которые позволили бы говорить об отмене ограничительных мер. Вместе с тем, нет данных о необходимости ослабления этих мер», – заявил он.

По его оценке, Пасха стала большим испытанием для Украины. «Средний инкубационный период заражения коронавирусом составляет примерно 6-7 дней. То есть, через неделю после Пасхи мы сможем видеть, увеличивается у нас количество зарегистрированных случаев или нет. Именно на основании этого я бы рекомендовал правительству принимать решение об отмене или упрощении ограничительных мер», – отметил врач.

По его мнению, пока что решение о продлении карантинных мероприятий «к сожалению, остается вынужденно правильным». Он подчеркнул, что решения должны приниматься на основании тщательного мониторинга заболеваемости в ближайшие 7-10 дней.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что відомтство предлагает продлить карантинные мероприятия до 12 мая.

По состоянию на 21 апреля в Украине зафиксировано 6 тыс. 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 61 летальный, 367 пациентов выздоровели.