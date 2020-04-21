В Одесской области коронавирусом заразились 19 медиков

Семейный врач, который умер в Подольске, занимался самолечением.

В Одесской области COVID-19 заразилось 19 медиков, из которых 8 в Подольске и 4 в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила и. о. директора департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Наталья Одарий-Захарьева.

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По ее словам, из 19 медиков, 9 – врачи, фельдшер, 4 медсестры, 5 младших медсестер. Наихудшая ситуация в регионе сложилась в Подольске, где 19 апреля умер инфицированный коронавирусом семейный врач, заведующий поликлиническим отделением Подольской городской больницы Виктор Галиченко.

По словам Одарий-Захарьевой, врач заболел еще 9 апреля, но некоторое время занимался самолечением. Симптомы – общая слабость, температура, сухой кашель, одышка.

Спустя примерно неделю, он обратился за медицинской помощью в связи с резким ухудшением состояния здоровья и был госпитализирован. Позднее был подключен к аппарату ИВЛ, но состояние 60-летнего мужчины, у которого были хронические заболевания, ухудшилось.

Как отметила руководитель департамента, было принято решение перевести Галиченко в Одесскую городскую инфекционную больницу, но по дороге в Одессу он умер в автомобиле скорой помощи.

По словам главного санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова, в общей сложности в Подольске, который является райцентром одноименного района, зафиксировано 37 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 8 – у медиков.

Кроме того, заразились медики в Одессе (4 человека), Беляевке (2), по одному в городах Измаил, Теплодар, а также Белгород-Днестровском, Килийском и Кодымском районах области.

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В Подольской больнице, где работает около 40 медиков, произошло, как предполагается, внутрибольничное распространение инфекции из-за неправильного использования средств защиты.

Как отметил Гончаров, сейчас в городской больнице Подольска проводится эпидемиологическое расследование.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 21 апреля в регионе подтверждено 146 случаев заболевания, из которых 37 – в Подольске.

19 апреля в Подольске умер 60-летний врач.

Сегодня, 21 апреля, председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что в Одесской области на двухнедельный карантин закрыли Подольскую больницу, медики которой заразились COVID-19.

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