Под Киевом в общежитии произошла вспышка коронавируса: уже двое умерших

В общежитии выявлено 37 больных, среди которых дети. Двое человек скончались.

Жильцы одного из общежитий в городе Вишневое Киевской области массово заболели COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин.

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Он отметил, что по состоянию на сегодняшнее утро в Киевской области зарегистрировано 356 человек с коронавирусной болезнью. 99 из них лечатся в стационарах, а 257 - на самоизоляции. Выздоровели 28 человек, 11 умерли.

"Тенденция последней недели показывает следующее: 15 апреля - 9 новых случаев заболевания, 16-го – 23, 17-го – 19, 18-го - 27, 19-го - 24, 20-го – 29, 21 - 23. Это позволяет предположить, что карантинные меры работают на сдерживание эпидемиологической ситуации на стабильном уровне", - подчеркнул Володин.

Вместе с тем он заявил, что произошел чрезвычайный случай заболевания коронавирусом в одном из частных общежитий в Вишневом, где проживает более 300 человек. В общежитии, на сегодняшний день, выявлено 37 больных, среди которых дети. Два человека умерли.

В общежитии введено состояние особого передвижения, местные власти привозят в общежитие продукты, лекарства и средства гигиены.

У всех жильцов общежития взяли биологические материалы для проведения ПЦР-тестов. Результаты анализов станут известны завтра.

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