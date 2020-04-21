Защитных средств против COVID-19 закуплено на три недели - Офис президента

Участники совещания под председательством президента обсудили дальнейшее обеспечение страны средствами защиты.

Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 организовал закупки защитных средств, которых хватит на следующие три недели, в дальнейшем поставки будут обеспечивать министерство здравоохранения.

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Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по преодолению эпидемии.

«На совещании обсудили дальнейшее обеспечение страны средствами защиты. Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 организовал закупки средств, которых хватит на следующие три недели», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем поставки будет обеспечивать Министерство здравоохранения Украины, которое уже организовывает закупки по упрощенной процедуре.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 21 апреля зафиксировано 6 тыс. 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 61 летальный, 367 пациентов выздоровели.

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