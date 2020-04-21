В Чернигове из-за подозреваемого с коронавирусом дезинфицируют суд, судья самоизолировался

Все сотрудники нацполиции, которые контактировали с подозреваемым, также находятся в самоизоляции.

Черниговский районный суд закрыли на дезинфекцию из-за коронавируса, а судья и секретарь суда самоизолировались.

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Как говорится в сообщении на сайте суда, 19 апреля Черниговский районный суд Черниговской области рассматривал дело об избрании меры пресечения лицу, которое длительное время пребывало в розыске и было задержано сотрудниками полиции после возвращения в Украину из Польши. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста.

Представители Национальной полиции на следующий день сообщили руководству суда, что у подозреваемого выявлен COVID-19.

Все сотрудники Нацполиции, которые контактировали с подозреваемым, находятся в самоизоляции.

Судья и секретарь судебного заседания приняли решение самоизолироваться.

В помещении суда проводятся мероприятия по дезинфекции.

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