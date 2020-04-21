Известная фитнес-тренер рассказала, можно ли заниматься спортом в критические дни
Известный фитнес-тренер Анита Луценко на своей официальной странице в Instagram продолжает делиться с пользователями полезными советами о здоровье и спорте.
На этот раз она ответила на часто задаваемый вопрос – можно ли тренироваться в «эти» дни.
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Так, по словам Аниты, физические упражнения во время «критических дней» не запрещены. Спорт, наоборот, улучшает циркуляцию крови в области таза, что уменьшает менструальную боль. Но все зависит от здоровья и самочувствия девушки. Если в «эти» дни вы чувствуете слабость и сильные боли внизу живота – тренировки лучше ограничить.
Советы Аниты Луценко о тренировка во время месячных:
1. Вторая половина (с овуляции) начинает задерживаться жидкость, ЧСС повышается при одной и той же нагрузке. Перед месячными снижается выносливость и сала мышц (в меньшей степени).
2. ПМС - за 2-10 дней до месячных могут быть: головные боли, сердцебиение, раздражительность, апатия, плаксивость, отечность лица и груди, временнное увеличение веса на 1 кг и более, метеоризм, вздутие живота.
3. Дисменорея - сильные боли внизу живота. Часто идут в комплексе с ПМС.
4. У кого очевидно есть ПМС и дисменорея - нужно после овуляции снизить интенсивность тренировок, а во время месячных - ограничить или исключить.
5. При этом лёгкая ходьба, велосипед, физ активность низкой интенсивности нередко облегчает течение ПМС. Не делать упражнения силовые и на пресс.
«Если у вас ничего не болит, нет признаков ПМС, то выполняйте тренировки средней интенсивности и все будет хорошо», – подытожила Анита Луценко.
Можно ли тренироваться в месячные? 1. Вторая половина ( с овуляции) начинает задерживаться жидкость, ЧСС повышается при одной и той же нагрузке. Перед месячными снижается выносливость и сала мышц ( в меньшей степени). ⠀ 2. ПМС - за 2-10 дней до месячных могут быть: головные боли, сердцебиение, раздражительность, апатия, плаксивость, отечность лица и груди, временнное увеличение веса на 1 кг и более, метеоризм, вздутие живота. ⠀ 3. Дисменорея - сильные боли внизу живота. Часто идут в комплексе с ПМС. ⠀ 4. У кого очевидно есть ПМС и дисменорея - нужно после овуляции снизить интенсивность тренировок, а во время месячных - ограничить или исключить. ⠀ 5. При этом лёгкая ходьба, велосипед, физ активность низкой интенсивности нередко облегчает течение ПМС. Не делать упражнения силовые и на пресс. ⠀ 6. Если у вас ничего не болит, нет признаков ПМС, то выполняйте тренировки средней интенсивности и все будет отлично. ⠀ Внимание вопрос☝🏻 есть мнение что жор перед месячными - это чисто психологическая привычка. Все вокруг: в журналах, подруги, мамы постоянно свой жор спихивают на ПМС 😅 а не стадно ли это? Или реально именно вам хочется есть сладкое? Или это отличная причина не сдерживать себя - у меня же месячные скоро вот как и у всех - тянет есть. Как считаете?