Известная фитнес-тренер рассказала, можно ли заниматься спортом в критические дни

Так, по словам Аниты Луценко, спорт, наоборот, улучшает циркуляцию крови в области таза, что уменьшает менструальную боль.

Известный фитнес-тренер Анита Луценко на своей официальной странице в Instagram продолжает делиться с пользователями полезными советами о здоровье и спорте.

На этот раз она ответила на часто задаваемый вопрос – можно ли тренироваться в «эти» дни.

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Так, по словам Аниты, физические упражнения во время «критических дней» не запрещены. Спорт, наоборот, улучшает циркуляцию крови в области таза, что уменьшает менструальную боль. Но все зависит от здоровья и самочувствия девушки. Если в «эти» дни вы чувствуете слабость и сильные боли внизу живота – тренировки лучше ограничить.

Советы Аниты Луценко о тренировка во время месячных:

1. Вторая половина (с овуляции) начинает задерживаться жидкость, ЧСС повышается при одной и той же нагрузке. Перед месячными снижается выносливость и сала мышц (в меньшей степени).

2. ПМС - за 2-10 дней до месячных могут быть: головные боли, сердцебиение, раздражительность, апатия, плаксивость, отечность лица и груди, временнное увеличение веса на 1 кг и более, метеоризм, вздутие живота.

3. Дисменорея - сильные боли внизу живота. Часто идут в комплексе с ПМС.

4. У кого очевидно есть ПМС и дисменорея - нужно после овуляции снизить интенсивность тренировок, а во время месячных - ограничить или исключить.

5. При этом лёгкая ходьба, велосипед, физ активность низкой интенсивности нередко облегчает течение ПМС. Не делать упражнения силовые и на пресс.

«Если у вас ничего не болит, нет признаков ПМС, то выполняйте тренировки средней интенсивности и все будет хорошо», – подытожила Анита Луценко.