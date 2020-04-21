На Николаевщине зафиксирована первая смерть от коронавируса – СМИ
14:40, 21 апреля 2020Страна
224 0
Умершая пациентка жила в Вороновке, ей было 82 года.
На Николаевщине от коронавируса умерла пенсионерка / фото УНИАН
В Николаевской областной инфекционной больнице скончалась зараженная коронавирусом пожилая женщина.
Читайте такжеКарантин в Украине могут продлить до 12 мая - Ляшко
Об этом со ссылкой на источники сообщает местное издание «Преступности.НЕТ».
Отмечается, что пациентка жила в Вороновке и стала одной из первых заразившихся. Умершей было 82 года. Это первая в области смерть от COVID-19.
Накануне сообщалось, что количество инфицированных коронавирусом на Николаевщине возросло до 41 человека.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter