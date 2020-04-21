На Николаевщине зафиксирована первая смерть от коронавируса – СМИ

Умершая пациентка жила в Вороновке, ей было 82 года.

В Николаевской областной инфекционной больнице скончалась зараженная коронавирусом пожилая женщина.

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Об этом со ссылкой на источники сообщает местное издание «Преступности.НЕТ».

Отмечается, что пациентка жила в Вороновке и стала одной из первых заразившихся. Умершей было 82 года. Это первая в области смерть от COVID-19.

Накануне сообщалось, что количество инфицированных коронавирусом на Николаевщине возросло до 41 человека.

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