Вакцинацию населения следует продолжать даже во время пандемии COVID-19 - Минздрав

Продолжая иммунизацию, необходимо придерживаться физического дистанцирования, мер профилактики и инфекционного контроля.

В Центре общественного здоровья Минздрава подчеркивают необходимость продолжения вакцинации во время эпидемии коронавируса.

Об этом Центр общественного здоровья сообщает в Facebook.

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"Во время COVID-19 важно продолжать вакцинацию. С 21 до 26 апреля проходит Европейская неделя иммунизации. По инициативе ВОЗ, в Украине эта неделя проходит ежегодно с 2006 года. Её цель - повысить уровень вакцинации благодаря тому, что люди больше будут знать и понимать процессы, связанные с иммунизацией", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что Всемирная организация здравоохранения призывает продолжать иммунизацию во время пандемии коронавируса. Эта позиция освещена в «Руководящих принципах проведения мер по иммунизации во время COVID-19». Также ВОЗ отмечает, что, продолжая иммунизацию, необходимо соблюдать физическое дистанцирование, меры профилактики и инфекционного контроля.

При этом в ЦОЗ обнародовали руководство для учреждений, предоставляющих услуги иммунизации.

"Иммунизация является вопросом национальной безопасности, поскольку здоровье украинцев - всех вместе и каждого в отдельности зависит от уровня охвата прививками в стране", - подчеркивают в центре.

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