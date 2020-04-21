Коронавирус: смертность, кто в группе риска из-за COVID-19

Опасная вирусная инфекция активно распространяется по миру и забирает новые жизни.

Смертность от SARS-CoV-2 выше, чем от гриппа, особенно от сезонного гриппа. Имеющиеся в настоящее время данные показывают, что коэффициент летальности (число зарегистрированных смертей, поделенное на зарегистрированные случаи) составляет 3-4%, частота смертей от инфекции (число зарегистрированных смертей, поделенное на количество инфекций) будет ниже.

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Как отмечает Министерство здравоохранения Украины, для сезонного гриппа летальность обычно значительно ниже – 0,1%. Однако смертность в значительной мере зависит от доступности и уровня оказания медицинской помощи.

Кроме того, для COVID-19 текущие исследования показывают, что риск развития тяжелой инфекции повышают старший возраст и имеющиеся сопутствующие заболевания.

В Украине в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умер 161 человек. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

В мире количество инфицированных коронавирусом приближается к 2,5 миллионам человек. От начала пандемии скончались уже более 170 тысяч человек.