Минздрав: некоторые украинские врачи пренебрегают индивидуальными средствами защиты от COVID-19

Ляшко подчеркивает, что высокая заболеваемость медиков COVID-19 характерна не только для Украины, но и для других стран, в том числе Италии и Китая.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что некоторые украинские врачи пренебрегают индивидуальными средствами защиты при контактах с потенциальными больными COVID-19 до установления диагноза.

Об этом он сообщил в эфире программы «Завтрак с 1+1».

«В тех больницах, в которых я был, обеспеченность средствами индивидуальной защиты удовлетворительная, я не скажу, что оптимальная, поскольку мы не имеем трехмесячного запаса, но в первые 10-15 дней средств индивидуальной защиты хватает. Не скажу, что такая картина везде, но мы говорим о больницах первой волны, которые должны принимать больных с коронавирусной болезнью», - заявил Ляшко.

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По его словам, в больницах второй волны существуют проблемы с обеспечением средствами индивидуальной защиты, но Минздрав пытается их решить. «Мы коммуницируем, чтобы равномерно распределились средства индивидуальной защиты среди больниц», - отметил Ляшко.

«В то же время отмечается низкая бдительность врачей. Они также не всегда одевают средства индивидуальной защиты, а принимают больных пока нет установленного диагноза COVID-19. Я хотел бы большей настороженности, о чем мы коммуницируем с врачами, чтобы они рассматривали каждого пациента с температурой, как потенциального больного коронавирусом», - отметил Ляшко.

Он также заметил, что ситуация с высокой заболеваемостью медиков COVID-19 характерна не только для Украины, но и для других стран, в том числе Италии и Китае. «Здесь вопрос как в обеспеченности средствами индивидуальной защиты, так и социальные контакты врачей, потому что когда врач ходит к больному, а потом приходит, в ординаторской снимает средства защиты, и они общаются в тесном контакте - это также влияет на передачу коронавируса», - подчеркнул Ляшко.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 21 апреля зафиксировано 6 тыс. 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 61 летальный, 367 пациентов выздоровели.

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