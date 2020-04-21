За сутки еще 42 киевлянина заболели COVID-19 (карта)

В больницы госпитализировано 13 пациентов, другие лечатся дома под контролем медиков.

За прошедшие сутки еще 42 киевлянина заболели COVID-19, всего в столице лабораторно подтверждено 892 случая заболевания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание, за минувшие сутки увеличилось еще на 42 человека, из них четверо - медики. За прошедшие сутки в столице зафиксировано еще два летальных случая. Всего в Киеве уже 892 подтвержденных случая заболевания COVID- 19", - сказал он.

По словам Кличко, за прошедшие сутки заболели 15 женщин в возрасте от 25 до 67 лет и девочка 7 лет, а также 25 мужчин от 18 до 72 лет и 5-летний мальчик.

Он уточнил, что в больницы госпитализировали 13 пациентов, другие лечатся дома под контролем медиков.

Заболевания коронавирусом в Киеве по районам

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 21 апреля в Украине зафиксировано 6 тыс. 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 61 летальный, 367 пациентов выздоровели.

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