Спирулина - польза, вред, противопоказания

Водоросль нельзя сочетать с молочными продуктами: они блокируют усвоение полезных веществ.

Спирулина – это суперфуд, имеющий много питательных веществ и стал популярным среди людей, которые придерживаются здорового питания. Она содержит незаменимые аминокислоты, повышает уровень гемоглобина в крови, а также являются источником легкоусвояемого белка.

Спирулина это пресноводная микроводоросль, которая появилась на Земле около 3,5 млрд лет назад. Растет она только в очень щелочной среде и особом микроклимате. Имеет сине-зеленый цвет и спиралевидную форму, благодаря которой и получила свое название.

Спирулина богата на такие питательные вещества:

растительный белок;

хлорофилл;

витамины А, группы В, С, D, Е;

фосфор;

калий и другие минералы.

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Одним из активных компонентов спирулины также есть Фитоциан - это мощный иммуномодулятор. Содержание белка в спирулине достигает 68% - по аминокислотному составу эта водоросль опережает большое количество растительных белков, в том числе бобы и сою.

Благодаря таким характеристикам, спирулина положительно влияет на организм и помогает справиться с рядом проблем:

значительно повышает иммунные силы и ускоряет восстановление после перенесенных заболеваний;

улучшает внешний вид кожи головы и волос, предотвращает появление акне и угрей;

делает организм более выносливым и бодрым;

выводит из организма токсины и шлаки, предотвращая патологии кишечника;

рацион насыщается комплексом витаминов, микро- и макроэлементов;

нормализуется метаболизм, концентрация сахара и уровень холестерина.

Противопоказания к применению спирулины

Не рекомендуется принимать добавку тем, у кого есть любые заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения: гастрит, холецистит, панкреатит и т. д. Следовательно, могут возникать сильные боли в желудке. Не рекомендуется включать в рацион, если есть хронические заболевания почек и гипертонии.

Также встречается индивидуальная непереносимость - тошнота от вкуса и запаха спирулины.

Спирулина при беременности и лактации

Спирулина полностью безопасна для молодых мам и новорожденных. Более того, продукт поставляет в организм дополнительные минералы и витамины. Эта водоросль также эффективна для облегчения симптоматики токсикоза.

Кроме того, суперфуд положительно влияет на женское здоровье и помогает в вынашивании беременностей.

Спирулина для похудения

Спирулина является настоящим спасением для сладкоежек. Она помогает насытить организм железом и другими микроэлементами, уменьшает аппетит и тягу к сладкому.

Хотя стоит помнить, что для борьбы с лишними килограммами необходимо, прежде всего, разработать правильный рацион питания и выбрать систему физических нагрузок.

При сбое метаболизма спирулина поможет нормализовать обменные процессы, стимулируя сжигание жиров. Для достижения поставленных целей при похудении курс приема спирулины должен составлять около 2-3 месяцев.

Спирулина для волос, кожи и ногтей

Положительное влияние водоросль дает при выпадении волос. Первый результат можно наблюдать после месяца приема. Волосы становятся гуще, рост ускоряется. Кроме того, суперфуд повышает иммунитет и помогает пережить осенне-весенний гиповитаминоз на уровне с витаминными комплексами.

При регулярном употреблении улучшается память и зрение, нормализует давление и уровень холестерина в крови.

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Выбор правильной спирулины

Через растущий спрос на продукцию, спирулину стали выращиваться искусственным путем. Но культивируемая культура не обладает столь большим спектром полезных свойств, как та, что выросла в естественной среде.

При искусственном выращивании нередко применяют агрохимикаты, а спирулина характеризуется специфическими вкусовыми качествами. Будущим и молодым мамам такая продукция противопоказана.

Самым безопасным вариантом является та, которая выращивается по органик-методике с применением удобрений органического типа. Такую водоросль производят в Таиланде, Чили, Китае и Индии. Спирулина, которая растет естественным путем стала большой редкостью на сегодня. Во всем мире осталось всего два очага:

Чад - озеро, находящееся на территории Африки; Ченхай - озеро на территории Китая.

Как выбрать спирулину

Спирулину выпускают в трех формах:

таблетированная;

гранулированная;

порошкообразная.

Покупая спирулину стоит обратить внимание на производителя и на органичность: на упаковке должны быть стандартные обозначения сертифицированного продукта – значок органики (зеленый листочек) и евро (звездочки). Цена качественного порошка – около 200 грн за упаковку.

Спирулина – правила употребления

Спирулина не является лекарственным препаратом. Врачи советуют начинать прием с малых доз.

Безопасная суточная доза порошка – 4 г (1 ч. л.) в профилактических целях, 8 г (2 ч. л.) в лечебных целях. Превышать дозировку нельзя: могут возникнуть боли в желудке и кишечнике, тошнота, тахикардия и повышенная возбудимость.

Чтобы увидеть результат, суперфуд необходимо принимать не менее месяца. Затем необходимо сделать перерыв на 2-3 недели и можно снова включать спирулину в меню. Такими циклами водоросль можно принимать на постоянной основе. Но если вдруг в один день стала ощущаться мерзость, которой раньше не было, стоит сделать паузу. Так организм подсказывает, что уже насытился.

Чтобы она приносила пользу, важно соблюдать несколько правил. Во-первых, не нужно подвергать ее термической обработке: это разрушает все лечебные свойства. Во-вторых, водоросль нельзя сочетать с молочными продуктами : они блокируют усвоение полезных веществ.

Например, можно смешать спирулину с теплой водой (не более 40 °С), дать настояться 7-10 минут. За это время произойдет ферментация и водоросль "оживет". После употребления такого коктейля, завтракать можно за полчаса. Принимать суперфуд утром хорошо еще и потому, что спирулина обладает чудесным свойством тонизировать организм, слегка бодрит и заряжать энергией на весь день.