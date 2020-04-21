Массовые нарушения карантина на Пасху: в Минздраве предупредили о всплеске заболеваемости COVID-19

По данным полиции, в Украине в пасхальную ночь в церкви пришли почти 130 тысяч прихожан.

В Украине из-за массовых нарушений верующими карантина в пасхальную ночь через 5-7 дней может произойти всплеск заболеваемости COVID-19.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в эфире программы «Завтрак с 1+1».

Читайте такжеВ Украине очередной антирекорд заболевания COVID-19: плюс 415 случаев за сутки (видео)«Если сравнивать с предыдущим годом, когда 7,5 миллиона украинцев приняли участие в богослужениях, то в принципе придерживались (карантина), но 130 тысяч все равно были (в церквях), и эти 130 тысяч, если они были в закрытом, тесном помещении и заразились - это большое количество, которое может дать нам значительный всплеск заболеваемости коронавирусной болезни в дальнейшем. В среднем мы это увидим через 5-7 дней после Пасхальных праздников», - заявил он.

По словам Ляшко, один инфицированный заражает еще двоих человек.

«Всплеск может возникнуть, если были инфицированы... То, что показывает нам статистика, сколько мы увидели священников, монахов, инфицированных в закрытых помещениях - это 100% даст всплеск. Главный вопрос: какой это всплеск будет? И как мы должны к этому готовиться», - добавил он.

Ляшко отметил, что Минздрав пока интенсивно готовится к возможному всплеску эпидемии в тех населенных пунктах, где наибольшее количество верующих посещали храмы в пасхальную ночь.

«Сегодня закрывают определенные города, в частности Почаев. Мы готовим больницы в тех районных центрах, которые не были определены для приема больных, но там состоялись богослужения. Мы переформатируем силы. Это все сложно, это все нагрузки на систему здравоохранения…» - отметил главный санитарный врач.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский и Министерство здравоохранения неоднократно призывали украинцев оставаться дома на Пасху и соблюдать режим карантина во время праздников из-за пандемии коронавируса.

17 апреля Зеленский отметил, что количество больных COVID-19 может составить от 2% до 10% населения, если на Пасху будут большие скопления людей.

По данным полиции, в Украине в пасхальную ночь в церкви пришли почти 130 тысяч верующих, в 19 случаях полиция зафиксировала нарушение карантинных ограничений.