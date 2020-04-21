Минздрав: если бы не карантин, в Украине было бы уже 180 тысяч больных COVID-19
Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что, если в Украине не были бы введены карантинные ограничения, количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 уже достигло бы 180 тысяч.
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Об этом Ляшко сообщил в эфире телепрограммы «Завтрак с 1+1».
«Карантин в Украине работает. У нас есть моделирование, которое мы проводили до введения карантинных мер: если бы мы не вводили карантинных мер - у нас бы было бы сейчас 180 тысяч больных коронавирусной болезни», - заявил он.
«Как бы кто нас ни критиковал, как бы кто ни считал, что что-то делается не так. Мы сегодня имеем результат карантинных мер, который есть в нашей стране», - добавил Ляшко.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 21 апреля зафиксировано 6 тыс. 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 61 летальный, 367 пациентов выздоровели.
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