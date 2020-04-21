В Украине очередной антирекорд заболевания COVID-19: плюс 415 случаев за сутки (видео)
В Украине по состоянию на утро 21 апреля зафиксировано 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровело.
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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 415 новых случаев коронавирусной болезни.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 338 случаев;
Волынская область — 174 случая;
Днепропетровская область — 122 случая;
Донецкая область — 16 случаев;
Житомирская область — 270 случаев;
Закарпатская область — 205 случаев;
Запорожская область — 137 случаев;
Ивано-Франковская область — 556 случаев;
Кировоградская область — 247 случаев;
м. Киев — 892 случая;
Киевская область — 356 случаев;
Львовская область — 256 случаев;
Луганская область — 25 случаев;
Николаевская область — 41 случай;
Одесская область — 146 случаев;
Полтавская область — 101 случай;
Ровенская область — 341 случай;
Сумская область — 84 случая;
Тернопольская область — 435 случаев;
Харьковская область — 77 случаев;
Херсонская область — 70 случаев;
Хмельницкая область — 49 случаев;
Черновицкая область — 988 случаев;
Черкасская область — 186 случаев;
Черниговская область — 13 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 апреля 2020 года в Центр поступило 710 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 18532 сообщение о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 апреля в Украине заболели COVID-19 5710 человек, в том числе 374 ребенка и 1074 медицинских работника, 359 человек выздоровели, 151 - умер. В частности, за минувшие сутки инфицирование коронавирусом подтверждено в 261 лица.
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