В Черновицкой области уже почти тысяча случаев заражения коронавирусом

Медики зафиксировали еще 82 случая инфицирования COVID-19.

В Черновицкой области за последние сутки медики получили лабораторные подтверждения еще 82 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук сообщил сегодня в прямом эфире в Facebook.

Он отметил, что сегодня специалисты областного лабораторного центра исследовали 144 образцы тестов на коронавирус, среди которых в 82 случаях они продемонстрировали положительный результат.

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Чиновник добавил, что за минувшие сутки умерли четыре человека с подозрениями на коронавирус.

«К большому сожалению, умирают и молодые люди. Так же и молодой человек, 2000 года рождения, который слишком поздно обратился к врачам и уже не мог быть спасенным», – сообщил Осачук.

По состоянию на вечер 20 апреля в Черновицкой области зафиксировано 988 случаев коронавируса. Из них 25 человек выздоровели, а 15 скончались.