Минзрав закупил более 71 тысяч защитных костюмов для медиков

Поставщиком станет китайский производитель, предложивший цену 488 гривень за один костюм.

В ближайшее время Министерство здравоохранения получит более 71 тысяч защитных костюмов для медиков.

Читайте также"Зависит от состояния пациентов": в Минздраве назвали стоимость лечения больных COVID-19Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на своей странице в Facebook.

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить наших медиков качественными средствами индивидуальной защиты. Поэтому уже в ближайшее время Минздрав получит более 71 тысяч качественных защитных костюмов, которые будут распределены по всей стране», - говорится в сообщении.

По ее словам, на открытом тендере Минздрав выбирало между 7 производителями по ценовым коридором 488-610 гривень за один костюм.

Победителем стал китайский производитель, который предложил цену 488 гривень.

Также Шаталова сообщила, что договор о покупке уже опубликован, и в ближайшее время министерство получит эти костюмы и распределит их по всем регионам.

Как сообщал УНИАН, с начала пандемии в Украине заболели COVID-19 5710 человек, в том числе 374 ребенка и 1074 медицинских работника, 359 человек выздоровели, 151 - умерла.