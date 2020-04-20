В Почаеве, где на Пасху не соблюли требований карантина, количество больных коронавирусом выросло на 50%

Кременецкий район вышел на второе место в области по количеству больных коронавирусом.

На Тернопольщине в Почаеве количество больных коронавирусом за сутки выросло на 50%.

Как сообщили УНИАН в областном лабораторном центре Минздрава, по состоянию на 10:00 20 апреля в Почаеве зарегистрировано 13 новых больных (это более 50% от общего количества новых больных, выявленных за сутки по всей области), в Кременецком районе в целом количество инфицированных коронавирусом возросло до 42 человек.

Следовательно, Кременецкий район вышел на второе место в области по количеству больных на коронавирус. На первом остается Монастыриский, который был эпицентром заболеваемости коронавирусом в области, там зафиксирован 161 больной.

Читайте такжеВ двух хористов Почаевской лавры выявили коронавирус

Всего на Тернопольщине состоянию на 20 апреля лабораторно подтвержден коронавирус у 414 жителей.

Как сообщал УНИАН, полиция начала уголовное производство за нарушение карантина в Почаевской Свято-Успенской лавре (УПЦ МП) на Тернопольщине во время пасхальной литургии. Несмотря на предварительные договоренности соблюдать требования карантина, духовенство открыло ворота и впустило большое количество мирян в храм, где они стояли, не соблюдая дистанции, часть была без масок.

Читайте также: