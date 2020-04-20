В Ривненской области у четырех пациентов, которых готовили к выписке, повторно подтвердили коронавирус

Общее количество инфицированных COVID-19 в регионе превышает три сотни.

На Ривненщине у четырех человек, которых готовили к выписке из больницы после лечения от коронавируса, повторно подтвердили эту болезнь.

Об этом в Facebook рассказал председатель областной государственной администрации Виталий Коваль.

По словам чиновника, по состоянию на утро понедельника в регионе зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19.

"Это жители Ровно в возрасте от 34 до 52 лет. Также у четырех пациентов, которые готовились к выписке, наличие вируса, к сожалению, подтверждено повторно. Таким образом всего на Ривненщине зарегистрировано 319 случаев заболевания COVID-19", - написал он.

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Коваль уточнил, что сейчас в областном лабораторном центре проверяют 60 проб на коронавирус, их результаты станут известны вечером.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 апреля в Украине COVID-19 заболели 5710 человек, в том числе 374 ребенка и 1074 медицинских работники, 359 человек выздоровели, 151 - умерли. В частности, за минувшие сутки инфицирование коронавирусом подтверждено у 261 человека.

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