В Ривненской области у четырех пациентов, которых готовили к выписке, повторно подтвердили коронавирус
На Ривненщине у четырех человек, которых готовили к выписке из больницы после лечения от коронавируса, повторно подтвердили эту болезнь.
Об этом в Facebook рассказал председатель областной государственной администрации Виталий Коваль.
По словам чиновника, по состоянию на утро понедельника в регионе зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19.
"Это жители Ровно в возрасте от 34 до 52 лет. Также у четырех пациентов, которые готовились к выписке, наличие вируса, к сожалению, подтверждено повторно. Таким образом всего на Ривненщине зарегистрировано 319 случаев заболевания COVID-19", - написал он.
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Коваль уточнил, что сейчас в областном лабораторном центре проверяют 60 проб на коронавирус, их результаты станут известны вечером.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 апреля в Украине COVID-19 заболели 5710 человек, в том числе 374 ребенка и 1074 медицинских работники, 359 человек выздоровели, 151 - умерли. В частности, за минувшие сутки инфицирование коронавирусом подтверждено у 261 человека.
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