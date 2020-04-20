В Винницкой области подтвердили первую смерть от коронавируса, всего заболели 330 человек - ОГА

В регионе зарегистрировано более полутысячи подозрений на COVID-19.

В Винницкой области зафиксировали первую смерть от коронавирусной болезни.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

Всего в регионе зарегистрировано 535 подозрений, в 330 случаях обнаружен коронавирус. Среди них - 23 ребенка.

Выздоровели от COVID-19 в области 22 человека - это подтверждено двумя отрицательными результатами лабораторных исследований.

Лабораторно подтвердили коронавирус в 24 районах области, 139 из них - в областном центре.

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"По состоянию на 20 апреля 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследованы 4716 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть в наличии 13 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции", - говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве сообщили, что за минувшие сутки по коронавирусу своевременно не отчитались семь областей, в том числе - Винницкая.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 апреля в Украине COVID-19 заболели 5710 человек, в том числе 374 ребенка и 1074 медицинских работника, 359 человек выздоровели, 151 - умерли. В частности, за минувшие сутки инфицирование коронавирусом подтверждено у 261 человека.

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