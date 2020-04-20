В ВСУ рассказали о новых случаях инфицирования коронавирусом

На изоляции находятся 309 работников и военнослужащих Вооруженных сил.

В Вооруженных силах Украины количество инфицированных коронавирусом лиц достигло 35, за минувшие сутки зафиксированы три случая COVID-19.

Читайте такжеВ Киеве число больных COVID-19 выросло до 850, за сутки умерли еще 2 человекаОб этом сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ относительно эпидемиологической обстановки в армии.

«На 7:00 20 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 35 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них два человека выздоровели и два летальных случая», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 309 представителей ВСУ.

За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (Хмельницкая городская больница и Житомирский госпиталь), во Львовской области один военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов в Хмельницком и Львове удовлетворительное, у пациентки в Житомирском госпитале – средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 20 апреля зафиксировано 5 тысяч 710 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 151 – летальный, 359 пациентов выздоровели.