В ВСУ рассказали о новых случаях инфицирования коронавирусом
В Вооруженных силах Украины количество инфицированных коронавирусом лиц достигло 35, за минувшие сутки зафиксированы три случая COVID-19.
Читайте такжеВ Киеве число больных COVID-19 выросло до 850, за сутки умерли еще 2 человекаОб этом сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ относительно эпидемиологической обстановки в армии.
«На 7:00 20 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 35 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них два человека выздоровели и два летальных случая», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 309 представителей ВСУ.
За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (Хмельницкая городская больница и Житомирский госпиталь), во Львовской области один военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов в Хмельницком и Львове удовлетворительное, у пациентки в Житомирском госпитале – средней тяжести.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 20 апреля зафиксировано 5 тысяч 710 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 151 – летальный, 359 пациентов выздоровели.
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