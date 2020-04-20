Пройдут месяцы: вирусолог рассказала, когда в Украине может наступить пик заболеваемости COVID-19
В начале марта вирус COVID-19 стал распространяться в Украине. Несмотря на неутешительную статистику – более пяти тысяч инфицированных, для нашей страны – это еще не пик и даже еще не начало.
Такое мнение высказала доктор медицинских наук, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко, пишет "РБК Украина".
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"Что такое вообще пик? Эпидемический процесс обычно имеет фазу подъема, потом самую высокую точку – это пик, а дальше – фаза спада. Если говорить о том, что мы сейчас имеем – это даже еще не начало. Карантин приводит к тому, что мы имеем определенное количество больных, хотя общение между людьми весьма ограничено. Я думаю, что пик может быть осенью, - считает вирусолог.
"Но нужно понимать, что, во-первых, впереди лето. И я очень надеюсь, что летом будет полегче, потому что в эту пору респираторные инфекции неактивны. Этому способствуют различные факторы: солнце, ветер, открытые окна. Хотя этот вирус новый и он более устойчив, чем, например, вирус гриппа. И вместе с тем менее устойчив, чем другие безоболочные вирусы. Как будет – увидим", - добавила Мироненко.
Кроме того, по ее мнению, выпускать школьников и студентов на обучение сейчас весной не следует.
"У них уже налажено дистанционное обучение и пусть бы они так и закончили учебный год. Когда речь идет о выпуске из высшего учебного заведения или школы, то в таком случае можно в индивидуальном порядке назначать им тестирования по необходимости. А чтобы все они собирались в одном классе или аудитории – это приведет к обострению эпидемической ситуации", - заключила она.
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