В Киеве число больных COVID-19 выросло до 850, за сутки умерли еще 2 человека

За сутки подтвердилось 49 новых случаев.

За минувшие сутки у 49 киевлян подтверждена коронавирусная болезнь COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского головы Виталия Кличко.

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«Еще у 49 киевлян за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. Из них - у 2 медиков. За прошедшие сутки, к сожалению, 2 летальных случая», - сообщил Кличко.

Мэр уточнил, что за прошедшие сутки заболели 23 женщины в возрасте от 27 до 74 лет, 25 мужчин - в возрасте от 20 до 75 лет, а также 13-летний подросток. В больницы был госпитализирован 21 человек, остальные лечатся на самоизоляции.

Кличко добавил, что в целом в столице 850 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 апреля в Украине COVID-19 заболели 5710 человек, 359 человек выздоровели, 151 - умер. За сутки коронавирусом в Украине заболел еще 261 человек.