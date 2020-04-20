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За сутки коронавирусом в Украине заболел еще 261 человек

09:45, 20 апреля 2020
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За сутки выявлено 261 инфицированных / УНИАН

По состоянию на 9 утра 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 261 инфицированных, что на 82 случая меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом свидетельствуют данные МОЗ. 

"По состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 261 новый случай".

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