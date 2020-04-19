В Одесской области от коронавируса умер семейный врач

Болезнь быстро прогрессировала и привела к летальному исходу за несколько дней.

В Одесской области в воскресенье, 19 апреля, от коронавирусаумер 60-летний медик. Болезнь быстро прогрессировала и привела к летальному исходу за несколько дней.

Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Мужчина их Подольска был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести. У него были хронические заболевания.

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Утром 19 апреля его состояние ухудшилось настолько, что пришлось подключать аппарат искусственной вентиляции легких. Спасти жизнь мужчине не удалось.

По данным одесского издания Думская умерший был семейным врачом.

По состоянию на вечер 19 апреля в области подтвердили 137 случаев заболевания коронавирусом, что на 25 больше по сравнению с утром.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 19 апреля в Украине подтверждены 5449 случаев COVID-19, из них 1031 — у медиков.