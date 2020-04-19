В мире 50 украинцев выздоровели от коронавируса - МИД

В то же время 7 граждан Украины за рубежом умерли от инфицирования.

По состоянию на 19 апреля, 152 украинца лечатся от инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 за рубежом, одновременно полсотни граждан уже выздоровели.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Так, 50 украинцев выздоровели: в Греции 22, в Польше 6, в Доминиканской Республике и Японии по 4, в Италии и Нигерии по двое и по одному в Бельгии, Великобритании и Северной Ирландии, Египте, ОАЭ, Таиланде, Германии, Нидерландах, Португалии, Швеции и Швейцарии.

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В то же время 7 граждан Украины за рубежом умерли от инфицирования.

На сегодня 152 гражданина Украины за границей еще проходят лечение: в Австралии, Австрии, Испании, Италии (больше всего), Китае, Мальте, Нигерии, ОАЭ, Португалии, России, на Сейшельских островах, в Сербии, США, Таиланде, Германии, Чехии и Швеции.