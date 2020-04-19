На Житомирщине скончался пятый больной COVID-19
В Житомирской области зафиксирован пятый случай летального исхода от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Житомирская облгосадминистрация.
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Сегодня, 19 апреля, от коронавирусной болезни COVID-19 умерла жительница Черняховского района 1937 года рождения.
83-летняя женщина заболела 4 апреля, а 6 апреля с признаками COVID-19 была госпитализирована. Уже на следующий день результаты ПЦР-исследований подтвердили диагноз. 17 апреля женщине стало хуже, врачи применили интубацию.
Следует отметить, что первый летальный случай от COVID-19 зарегистрирован на Житомирщине в Радомышле еще 13 марта, еще три летальных исхода позже произошли в Бердичеве.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 19 апреля в Украине лабораторно подтвердили 5449 случаев COVID-19, из них 141 оказался летальным. За сутки зафиксированы 343 новых случая.
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