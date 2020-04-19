Мэр райцентра на Тернопольщине вылечился от COVID-19

Андрей Старух заявил, что получил повторный отрицательный результат на коронавирус.

Городской председатель Монастыриска Тернопольской области Андрей Старух заявил, что восстановился после COVID-19.

Об этом он сообщил в Facebook.

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«Позвонили врачи и сообщили, что повторный анализ подтвердил отрицательный результат. То есть я здоров», - написал он.

Старух выразил благодарность семейному врачу, работникам баклаборатории, работникам больницы и поликлиники, всем медицинским работникам.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Старух заявил, что у него диагностировали коронавирус. Он отметил, что идет на двухнедельную самоизоляцию, но не прекращает работать.