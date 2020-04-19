Мэр райцентра на Тернопольщине вылечился от COVID-19
15:47, 19 апреля 2020Страна
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Андрей Старух заявил, что получил повторный отрицательный результат на коронавирус.
Мэр Монастыриска преодолел коронавирус / facebook/Андрей Старух
Городской председатель Монастыриска Тернопольской области Андрей Старух заявил, что восстановился после COVID-19.
Об этом он сообщил в Facebook.
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«Позвонили врачи и сообщили, что повторный анализ подтвердил отрицательный результат. То есть я здоров», - написал он.
Старух выразил благодарность семейному врачу, работникам баклаборатории, работникам больницы и поликлиники, всем медицинским работникам.
Как сообщал УНИАН, 31 марта Старух заявил, что у него диагностировали коронавирус. Он отметил, что идет на двухнедельную самоизоляцию, но не прекращает работать.
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