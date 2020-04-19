Украина закупит для борьбы с СOVID-19 препарат, которым раньше пытались лечить вирус Эбола

В украинский протокол лечения больных COVID-19 включили американский препарат "Ремдесивир".

Министерство здравоохранения для лечения больных COVID-19 планирует закупить в США препарат, который используется при лечении вируса Эбола и который медики из США назвали действенным при лечении инфицированных новым коронавирусом.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

«Это лекарственное средство - «Ремдесивир» (Remdesivir) - было включено в наш протокол, к нашему стандарту лечения, который мы утвердили сразу после моего вступления в должность. Это действительно противовирусный препарат, который изготавливается одной из ведущих американских компаний», - заявил он.

Степанов отметил, что этот препарат в свое время применялся для лечения вируса Эбола, но, по его словам, результаты были «не слишком хорошие».

«Во время составления протокола наши врачи смотрели на опыт ведущих стран мира - США, европейских стран, это лекарственное средство, согласно нашему протоколу, должно использоваться при тяжелых и критических состояниях», - отметил он.

Степанов добавил, что Минздрав сейчас занимается тем, чтобы закупить этот препарат и привезти его в Украину, в том числе по дипломатическим каналам.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Минздрав ввел единый протокол лечения больных COVID-19. Документом рекомендовано применение гидроксихлорохина, хлорохина, ремдесивира, лопиновира/ритонавира, тоцилизумаба. 10 апреля в протокол добавили лекарственное средство «Фавипиравир».

Протокол предусматривает использование препаратов, которые зарегистрированы по другим показаниям или не зарегистрированы в Украине, но применяются в ряде стран мира для лечения отдельных групп пациентов с коронавирусной болезнью.

В Украине по состоянию на утро 19 апреля зафиксировано 5 тыс. 449 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.

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