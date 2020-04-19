В Украине уже более тысячи медработников заболели COVID-19

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 53 медицинских работников.

В Украине по состоянию на 19 апреля COVID-19 уже заболели 1 тыс. 031 медицинский работник и 358 детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

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«За минувшие сутки заболели 343 человека, из них 26 детей и 53 медицинских работника, были госпитализированы 97 человек, зафиксированы 8 летальных случаев, но есть хорошая новость – 72 человека выздоровели, в том числе 1 человек и 11 медицинских работников. За все время пандемии заболели 5 тыс. 449 человек, из них 358 детей, а также 1031 медицинский работник», - заявил он.

По словам Степанова, за минувшие сутки были сделаны 4 тыс. 695 исследований методом ПЦР.

«Если говорить в разрезе регионов, то за прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области – 49 и городе Киеве – 31», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 19 апреля зафиксировано 5 тыс. 449 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.