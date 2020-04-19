Как Киев отмечал Пасху в условиях карантина (фоторепортаж)

В столичной полиции заявили, что пасхальная ночь прошла спокойно.

В храмах столицы состоялись праздничные службы по случаю Светлого Христова Воскресения.

Службы проходили в условиях карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавируса.

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В столичной полиции заявили, что пасхальная ночь прошла спокойно. Нарушений общественного порядка и карантина во время праздничных богослужений в храмах не зафиксировано. Утверждается, что во время богослужений в церквях находилось не более 10 человек.

Напомним, по данным полиции в Украине в Пасхальную ночь в церкви пришли почти 130 тысяч верующих, лишь в 19 случаях полиция зафиксировала нарушение карантинных ограничений.

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