В Украине подтвердились еще 343 случая СOVID-19
По состоянию на 9:00 19 апреля в Украине лабораторно подтвердили 5449 случаев COVID-19, из них 141 оказался летальным. За сутки зафиксировано 343 новых случая.
По данным утренней сводки Минздрава, коронавирус зафиксирован во всех областях.
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Количество случаев коронавирус по областям:
Винницкая область — 330 случаев;
Волынская область — 150 случаев;
Днепропетровская область — 110 случаев;
Донецкая область — 16 случаев;
Житомирская область — 211 случаев;
Закарпатская область — 182 случая;
Запорожская область — 131 случай;
Ивано-Франковская область — 480 случаев;
Кировоградская область — 245 случаев;
г. Киев — 801 случай;
Киевская область — 304 случаи;
Львовская область — 245 случаев;
Луганская область — 24 случая;
Николаевская область — 37 случаев;
Одесская область — 112 случаев;
Полтавская область — 61 случай;
Ровенская область — 308 случаев;
Сумская область — 83 случая;
Тернопольская область — 390 случаев;
Харьковская область — 67 случаев;
Херсонская область — 63 случая;
Хмельницкая область — 47 случаев;
Черновицкая область — 889 случаев;
Черкасская область — 151 случай;
Черниговская область — 12 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя у Минздрава отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 апреля 2020 года в Центр поступило 731 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 17368 сообщений о подозрении на COVID-19.
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