"Очень хитрый вирус": эксперт рассказала о способности COVID-19 "прятаться" и "защищаться" в организме

По словам вирусолога, коронавирус в клетках человека окружает себя вакуолями (пространство в центральной части клетки, наполненное клеточным соком), которые защищают его от влияния извне.

Коронавирус COVID-19, попав в организм человека, начинает "защищать" себя вакуолями и быстро размножаться.

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Об этом рассказала вирусолог Альбина Мельник, передает «Обозреватель». Она отметила, что COVID-19 является необычным вирусом.

"Это очень хитрый вирус. Он уже в клетках человека окружает себя вакуолями (пространство в центральной части клетки, наполненное клеточным соком), которые защищают его от влияния извне. На вирус в таком случае даже интерферон не действует.

Там вирус размножается, и пока оттуда не выйдет, его обнаружить невозможно. То есть инфекция в организме есть, но обнаружить ее еще нельзя", – сказала Мельник.

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